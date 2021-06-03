Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким встигла зблизитися співачка Тіна Кароль, приголомшив пікантною витівкою

Так, теле - і радіоведучий на Люкс ФМ Дьомін, який недавно розлучився з дружиною після 13 років шлюбу, даремно часу не втрачає. Красунчик частенько з'являвся в компанії Кароль під час зйомок останнього сезону "Голосу країни". Примітно, що й про розлучення Слава повідомив після того, як в Мережу злили цікавий кадр з Тіною. Співачка в шкіряній червоній сукні пригорнулася до нього, кинувши "закоханий" погляд.

На нових фото, якими ведучий поділився в "сторіз" в Instagram, Дьомін постав в несподіваній компанії, передає Politeka.net. Кадри були зроблені, судячи з усього, в музичній студії. Грала нова пісня екс-бойфренда співачки Мішель Андраде Микити Ломкіна, учасника "Голосу країни 11", прем'єра якої тільки відбудеться 4 червня. Слава з Микитою в цей час кружляли в повільному танці.

"Серце горить в моїх грудях... Що з тебе взяти, ти ж...", - співав красень з "Голосу" на записі.

"Класний кліп у Микити Ломакіна 😂", - підписав кадри Дьомін.

Раніше ми розповідали, що Ломакін хвалився кадрами з майбутнього кліпу, що нагадує, скоріше, фільм жахів. Артист не пошкодував видовищ: відео повно кривавих сцен, а сам артист схожий на зомбі.

"Занадто шикарно", "це прям як трейлер до фільму - бомба💣", "Жахіттяна ніч", "Ого!", "Це буде, розрив !!!🔥 🔥 🔥", "Коли "батько" Дракула ахах🔥 🔥 🔥", "вау, Микита дивує😍 🔥 👏", - пишуть шанувальники в коментарях до посту.

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