Не дарма Олега Винника називають ще тим серцеїдом в українському шоубізі

Як відомо, зараз 47-річний співак гастролює по країні, збираючи повні зали. Незліченна армія "вовчиць", що побували на його концертах, ділиться потім враженнями в соцмережах.

Одна з фанаток опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, показавши фрагмент виступу Винника в Дніпрі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Дівчина вирішила подарувати своєму кумиру букет квітів, підійшовши близько до сцени. Олег Анатолійович не змусив себе довго чекати, прийняв презент, нахилився і зворушливо поцілував "вовчицю" в щічку. Втім, фанатка теж встигла цьомнути співака.

"Щаслива я❗ На пісні на біс збулася моя мрія, я поцілувала @olegg.vynnyk ❤ не передати емоцій, який він крутий співак і людина! Концерт на ура, харизма, віддача, образ. Шалено люблю його творчість, коли мені кажуть, за що він мені подобається і який у мене дивний смак, я в ступорі і мені смішно! Відзначайте @olegg.vynnyk, я хочу щоб він побачив це відео і моє щастя❗ ❗ ❗", - поділилася прихильниця своїми переживаннями.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Катя 😂 яка ти смішна😂 я вітаю тебе ❤️"

"Вітаю, Катюша!🙌"

"Я щаслива, що у тебе такі емоції❤️"

"Яка ж ти кайфова!) Мрії збуваються 👏 😍"

"Катяяя😂 😂 😂несподівано, що ти фанат Винника, але ти така по-дитячому мила і щаслива 😍"

"Вітаю 🙌 нарешті 😍"

"Ну все, тепер до тебе можна йти причащатися як до ікони)" - "ахаххаах, так, щока свята 😂 😂 🙊"

"Співак від бога, я розумію ваше захоплення"

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