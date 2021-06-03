Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів, чому не поступає вчиться

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production розповів про те, як робив пропозицію коханій Іванці, і чому не поспішає поки вступати до вузу. Виявилося, що ще рік тому хлопець збирався вступати до Київського інституту музики імені Глієра, однак, поки вирішив відкласти свої плани через карантин і дистанційне навчання.

"Я зрозумів, що мені потрібно зробити це пізніше. Через те, що зараз ці локдауни, червоні зони, і зараз в принципі всі люди, яких я знаю, мої друзі, навчаються за дистанційним навчанням. От якби я вступав на якийсь такий факультет з теоретичних знань, то так теж можна вчиться, читати вдома. А какай досвід я буду мати, яку практику через онлайн, через камеру. Я хочу вступити, коли це все пройде і я зможу нормально ходити на навчання, нормально бачиться наживо з викладачами. Це буде краще, ніж я просто погано просиджу час, і воно мені майже нічого не дасть", - розповів Роман.

Що стосується одруження, то Сасанчин зазначив, що вже нагулявся і повністю готовий до сімейного життя зі своєю коханою. Правда весілля пара поки не планує, бо на це немає коштів – вони збираються просто тихо розписатися і жити собі в шлюбі. А торжество перенесуть на пізніше.

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