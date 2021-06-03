Відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко зустрівся з "Холостяком 11" Михайлом Заливако
32-річний київський бізнесмен Тригубенко, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз показав розмову з Михайлом Заливако, передає Politeka.net.
Михайло Заливако, який живе зі своєю обраницею Ганною Богдан прийшов на зустріч до Тригубенка і отримав масу компліментів. Коли Заливако скинув куртку і показав свої підкачані руки, Тригубенко не втримався і акцентував на цьому увагу.
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"Дивіться, який гарний чоловік. Знаєте цього хлопця? Ти начебто це набрав, так? Підкачався?",- запитує Тригубенко і знімає розмову на відео. На що Залтвако ніяковіючи відповів:"Ні".
Також Тригубенко додав, що з Заливако вони зустрілися, щоб обговорити свої мужчкие справи.
Двоє чоловіків сидять за столиком в кафе, попивають каву і мило базікають.
"Дуже круто посиділи", - написав Тригубенко під одним з відео.
Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".
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