Телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників яскравими кадрами з відомим режисером
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Телезірку не раз "сватали" на проект "Холостячка", щоб вона шукала на реаліті-шоу свою любов, однак, ця роль поки їй не дісталася. Нещодавно Леся повернулася з розкішного відпочинку, і тепер показала в сторіс своє дозвілля в Києві.
Виявилося, що Нікітюк познайомилася і навіть подружилася з відомим українським режисером і кліпмейкером Леонідом Колосовським. Телеведуча не стала втрачати часу і вже "притерлася" до хлопця з пропозицією знімати її в рекламі.
"Ой, дівчатка, що за чоловіки мене взагалі оточують в цьому житті. подивіться, Льонічка. Льонічка, давай не навпроти вікна, тому що ти там зовсім красивий. Льонічка у нас відомий режисер - кліпів, фільмів, ну і майбутніх реклам з Лесею Іванівною Нікітюк. Який гарний. У шкірянці, дівчатка, в шкірянці", - розповіла телеведуча про свого нового знайомого.
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