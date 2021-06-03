Російська артистка Крістіна Орбакайте вразила шанувальників свіжим видом на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте нещодавно відзначила свій ювілей – їй виповнилося 50 років. Однак, попри вік зірка виглядає просто приголомшливо. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, опублікували яскраве фото з відпочинку, на якому вона своїм виглядом дасть фору молодим.

На новому знімку Христина відображена на красивому пляжі біля самої води, а за е спиною видно густі зелені пальми. На прогулянку біля океану зірка вийшла в цікавому образі - на ній повністю прозоре пляжне плаття білого кольору, під яким просвічується сміливе бікіні і струнка фігурка. Волосся співачки розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, тільки захоплена посмішка, а руці одна тримає свій пляжний капелюшок.

У підписі до фотографії написали: "Доброго ранку!". А користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Орбакайте, засинаючи її компліментами в коментарях. "Дуже вас любимо!", "Красуня! Класне фото", "Захоплююся", "Доброго ранку! Сьогодні ранок прекрасний!", "Гарне фото", "Така вся повітряна! Як метелик", "Чим старше, тим красивіше", "Красуня", "Яка ви красива!", "Так красиво", "Найкраще творіння Алли Пугачової", - пишуть в коментарях до фото фанати Христини.

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