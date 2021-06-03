Репер і продюсер Потап довів публіку до мурашок новою музичною відеороботою
Чоловік співачки Насті Каменських, Потап, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, раніше заявляв, що це для нього серйозний рубіж і час, щоб підвести деякі підсумки. Зірка якраз працював над своїм новим альбомом "Без реклами", в якому зважився розкритися перед фанатами з нової, більш щирої, сторони.
Так, репер презентував муд-відео пісні "Екзорцизм", здивувавши, як образом (з'явився на кадрах в гамівній сорочці), так і глибоким текстом про "вигнання демонів" і про те, як його врятувала любов. Відповідне відео опубліковане в мікроблозі артиста в Instagram, передає Politeka.net.
За словами Потапа, "Екзорцизм" - найсильніша пісня в альбомі, заснована на його власній історії.
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"Любов тебе апгрейдить, любов робить тебе сильніше і краще, ніж ти є насправді", - повідомив він.
Повна версія кліпу повинна вийти 17 червня.
Користувачі з жаром обговорюють побачене й почуте:
"Який же Потап щирий! 🙏"
"Потап, ну що ж ти зі мною робиш?!! 😁 Що не песня - то кайфффф! Все на репіті цілодобово 😂 😁 👍"
"Божевільна інтимність. Чи складно так сильно відкриватися аудиторії? Та й чи варто..."
"Боже це фантастика, спасибі круто, мурашки. Голос бомба"
"Пісня бомбічна, а ось кліп якийсь похмурий, один в гамівній сорочці... адже любов врятувала від усіх демонів-то 😉 🤣"
"ух ця хрипота ах 🔥 😀 😈"
"Не знаю, чим далі, тим не дуже)"
"Чергова порція бруду, вилита в світ"
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