Репер і продюсер Потап довів публіку до мурашок новою музичною відеороботою

Чоловік співачки Насті Каменських, Потап, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, раніше заявляв, що це для нього серйозний рубіж і час, щоб підвести деякі підсумки. Зірка якраз працював над своїм новим альбомом "Без реклами", в якому зважився розкритися перед фанатами з нової, більш щирої, сторони.

Так, репер презентував муд-відео пісні "Екзорцизм", здивувавши, як образом (з'явився на кадрах в гамівній сорочці), так і глибоким текстом про "вигнання демонів" і про те, як його врятувала любов. Відповідне відео опубліковане в мікроблозі артиста в Instagram, передає Politeka.net.

За словами Потапа, "Екзорцизм" - найсильніша пісня в альбомі, заснована на його власній історії.

"Любов тебе апгрейдить, любов робить тебе сильніше і краще, ніж ти є насправді", - повідомив він.

Повна версія кліпу повинна вийти 17 червня.

Користувачі з жаром обговорюють побачене й почуте:

"Який же Потап щирий! 🙏"

"Потап, ну що ж ти зі мною робиш?!! 😁 Що не песня - то кайфффф! Все на репіті цілодобово 😂 😁 👍"

"Божевільна інтимність. Чи складно так сильно відкриватися аудиторії? Та й чи варто..."

"Боже це фантастика, спасибі круто, мурашки. Голос бомба"

"Пісня бомбічна, а ось кліп якийсь похмурий, один в гамівній сорочці... адже любов врятувала від усіх демонів-то 😉 🤣"

"ух ця хрипота ах 🔥 😀 😈"

"Не знаю, чим далі, тим не дуже)"

"Чергова порція бруду, вилита в світ"

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