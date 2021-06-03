Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася з дітьми

Джей Ло не тільки популярна артистка, але також мати двох дітей, пише Politeka.net. Відомо, що зірка стала мамою у 2004 році - вона народила двійню – сина Макса (Максиміліан Девід) і дочку Еммі (Емма Мерібел).

На той момент співачка перебувала в шлюбі з музикантом Марком Ентоні. До слова, в одному з інтерв'ю зірка зізналася, що довгі роки не могла завагітніти, і вже зневірилася стати матір'ю. На момент пологів зірці було 35 років.

Красуня розповіла, що виховує дітей, говорячи про реальне життя. Зокрема, це стосується дочки.

"Я не розповідаю своїй дочці казки про те, як одного разу принц прийшов і врятував принцесу. Я не хочу прищеплювати їй думку про те, що якщо ти не вийшла заміж, то будеш нещасна все життя", - поділилася Джей Ло.

У мережі з'явилося фото, де артистку засняли разом з дітьми.

"@jlo і її діти сідають на приватний літак, щоб летіти з Майамі в Лос-Анджелес", - написали автори поста.

На знімку всі виглядали зовсім по-простому, так і не скажеш, що це зоряне сімейство.

Зазначимо, після народження дітей Джей Ло зізналася, що її життя вже перестало бути колишнім. Артистка тепер щосили намагається стати краще і почала працювати над собою більше.

"Я почала займатися духовними медитаціями і вивчати релігію, зайнялася йогою", - розповіла співачка.

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