Фіналістка " Танців з зірками" Анна Різатдінова показала розкішні чорно-білі фото і поділилася планами на майбутнє

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка і улюблениця Влада Ями на шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася розкішними чорно-білими знімками, а в підписі до них розповіла про плани на найближче майбутнє.

За словами Анни, ці знімки зробив відомий український фотограф Ростислав Ріпка в рамках свого фотопроекту, присвяченого 37 українським жінкам, яких він вважає своїми музами. Більш того, фото Різатдінової стало обкладинкою книги фотографа. На кадрах красуня з'явилася в різних чарівних образах, демонструючи своє прекрасне тіло і спокусливі вигини.

У підписі до публікації Анна розповіла про плани: "Що хочу реалізувати в найближчому майбутньому? Я намагаюся записувати всі свої бажання. Мені здається, тоді набагато легше втілювати їх в реальність. Склала план, що хочу реалізувати в найближчому майбутньому: 1. Відкрити філії Академії @rizatdinova.academy - не тільки в Києві, а й в інших містах України. 2. Спробувати себе в ролі ведучої. Дуже сподіваюся, що все вийде".

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