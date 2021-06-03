Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, поділилася особистими кадрами з ванної

У 13 років Анна Сафрончик разом з батьками, тенором Євгеном Сафрончиком та балериною Лілією Чапкіс, переїхала до Італії, передає Politeka.net. Дівчина зуміла побудувати успішну кар'єру, а також зараз вона активно веде свій блог в Instagram.

На красуню, родом з України, підписані 535 тисяч користувачів мережі, яких вона регулярно балує найцікавішими кадрами. Як, наприклад, в нових сторіс Сафрончик показав, що приймає ванну. Красуня прилягла в воду, хвалячись свіжим виглядом і демонструючи стрункі ніжки.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості,

Зазначимо, з дитячих років Анна Сафрончик навчалася різним мистецтвам, зокрема в Києві вона ходила в гурток розпису з глини, вчилася в музичній школі по класу фортепіано, і навіть добре малювала.

Переїхавши до Італії, дівчина не переставала розвиватися і стала актрисою.

Широкій публіці вона стала відома у 2004 році, коли приєдналася до акторського складу мильної опери "CentoVetrine", в якій виконала роль підступної Анни Бальді.

За цією роллю послідувало безліч інших. Також артистку стали запрошувати вести заходи. Зокрема, у 2019 році вона стала ведучою Festival Show, музичного заходу, який проходить у 8 містах Північної Італії.

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