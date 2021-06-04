Внучка Народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила спогадами про Венецію

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передавати Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своїх недавніх фото в Instagram актриса постала в шикарній вечірній сукні з верхом в сріблястих каменях і білим атласним низом з пікантним розрізом на нозі.

Красуня підкреслила вишуканий образ великими сережками під колір сукні і ефектним макіяжем.

На одному зі знімків вона показала, як забавно біжить в красивій сукні і воно майорить на вітрі.

"Венеція", - написала Анна, додавши хештег, що ці знімки - спогади.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Яка ти приголомшлива 🔥 🙌 👏❤️", "Ти красива Анна. Поцілунки ❤️", "який клас", " чудова!!! ❤️🌹", "Яка ти красива вночі ❤️", "Паддл - прекрасний вид спорту, в нього потрібно грати", " Моя улюблена чемпіонка, я хочу автограф👏 👏 👏", " коли хочеш, я кидаю тобі виклик💪 💪", " чемпіон Європи з Паддл-тенісу @annasafroncik❤️🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, які разом з нею давно переїхали до Італії.

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