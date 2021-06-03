Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала миле фото і подякувала глядачам за підтримку

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала миле фото, а в підписі до нього вирішила подякувати глядачам за підтримку на шоу. Дівчина оголосила невеликий розіграш, в якому троє переможців отримають від них з Михайлом подарунки.

На новій фотографії Анна відображена в гримерці з підсвіченим дзеркалом, вона мило посміхається в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в скромному образі - на ній світлі джинси і яскравий помаранчевий светр, який підкреслив струнку фігурку. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Богдан написала: "Завтра буде перша п'ятниця без нас на СТБ. Незвично, так? Проект "Холостяк" для нас вже частина історії. Хочу висловити величезну подяку всім, хто писав, підтримував, вболівав за мене. Кожен день я отримую сотні повідомлень з приємними словами. Тому, я вирішила і в цю п'ятницю не залишити вас без уваги! Я хочу вибрати трьох своїх передплатників і подарувати невеликі компліменти від нашої пари". Також вона розповіла про умови свого конкурсу, так що шанувальники тут же кинулися брати в ньому участь.

Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після "Холостяка" з Ганною Богдан: "Шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "Вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з "Холостяка" у весільній сукні вразила кадрами біля моря: "Кільце на безіменному пальці".