Популярна співачка Ані Лорак опублікувала яскраве фото і звернулася до шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка відпочивала на Мальдівах, звідки частенько викладала спекотні пляжні фотографії. Виявилося, що там же, на казковому узбережжі ані знімала свій новий кліп "Раздетая", який менш ніж за тиждень зібрав майже 6 мільйонів переглядів.

Цього разу у своєму мікроблозі Лорак опублікувала миле фото все з тих же Мальдів, на якому з'явилася в образі з кліпу, а в підписі до публікації подякувала своїм фанатам. На знімку ані позує в розкішній білосніжній сукні, яка оголила витончені плечі і шию. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Лорак написала: "Майже 6 мільйонів переглядів #роздягнена. Я щаслива, що моя історія знайшла глибокий відгук у ваших серцях. Дякую кожному за такі душевні та щирі коментарі. Бережіть своїх коханих". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Спасибі за таку пісню, з моменту релізу на репіті", "Спасибі за цю пісню! Ми її так довго чекали!", "Щастя вам, Кароліна. Ми вас дуже любимо, сумуємо і цінуємо. Будьте улюблені, а ми вас підтримаємо завжди", "Чи то дівчинка, а чи то видіння", "Спасибі за цю прекрасну пісню і кліп, дуже подобається!".

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