Син судді з "Танців з зірками" Григрия Чапкіса, Грег, насолоджується зараз відпусткою на Гаваях

42-річний Грег, як відомо, вже тривалий час живе в США, куди переїхав з матір'ю, колишньою ученицею і дружиною Григорія Миколайовича, ще в 80-х. Чоловік заснував в Сан-Франциско свою танцювальну школу, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколі і п'ятирічного Макса.

В даний час син Чапкіса влаштував своїй родині незабутній відпочинок. Чоловік активно ділиться кадрами в соцмережі. У нових "сторіз" у себе в Instagram син Чапкіса показав пригоди з дружиною і дітьми на озері з водоспадом, а також засвітив розкішний номер, в якому вони оселилися, передає Politeka.net.

Так, Грег зняв дружину і молодшого сина на озері в той час, коли вони милувалися видом на високий водоспад, оточений джунглями.

Не менш розкішний вид у них і в номері готелю. Батько показав, як Ніколі намагається зобразити позу гавайського воїна, не забувши похвалити хлопчика за точність рухів. При цьому він засвітив інтер'єр їх номера: високий поверх, вікна в підлогу, велика тераса з плетеними меблями і шоколадно-кремові тони в дизайні.

Дружина Грега Ембер, в свою чергу, виставила цікаві кадри в "сторіз", показавши їх першу сімейну поїздку на Гаваї в 2018 році, коли діти були ще зовсім малі, та нинішню. Жінка здивувала тим, як підросли хлопчики за цей час.

Нагадаємо, син Чапкіса з "Танців з зірками" з красунею-дружиною і підрослими синами покотив на відпочинок: сімейне фото