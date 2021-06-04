Відома українська співачка Тіна Кароль показала свій будинок, зізналася, що з нею живе домашній улюбленець-папуга

Артистка стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, передавати Politeka.net. Артистка відповіла на цікаві питання, запросивши журналістів до себе додому і засвітила інтер'єри, провівши невелику екскурсію. А також засвітила папугу Аркадія, з яким любить іноді поспілкуватися.

До слова співачка живе за містом в 3-поверховому котеджі з лаунж-зоною, спортзалом, садом і городом. У побуті Тіна обожнює чистоту, колекціонує пам'ятні речі і не проти експериментувати з інтер'єром.

В її будинку переважають пастельні тони. Зокрема, в кухні та ванній. Кухня в сірих тонах. До речі, під час розмови Тіна підрізала свічку, щоб вставити її в нехитрий свічник зі звичайної пляшки шампанського.

Потім Тіна показала свого домашнього улюбленця в клітці.

"Це мій папуга, його звуть Аркадій і співавтора нового альбому теж звуть Аркадій. Я потім тільки склала в своїй голові і думаю що???",- розповіла Тіна Кароль.

На відео красуня розповіла, що хотіла б добре готувати.

Співачка показала свою гардеробну кімнату і коридор з комодом. Коридор пофарбований в білий колір, а на комоді артистка відкрила свою косметичку і показала, які помади переважають там.

Також Кароль показала дошку, на якій залишає послання синові, Веніаміну, що знаходиться на навчанні в Англії.



Відео на Ютуб подивилися вже майже 50 тисяч користувачів мережі.

"Дуже красива Тіна, настільки що ловила себе на думці що не слухаю відповіді, а просто милуюся їй.Не можу зрозуміти людей які прям один негатив пишуть, якщо не подобається Не дивись, йди далі, немає треба ще й гидоту написати.Хочеться нагадати людям, що вона нікому не зобов'язані бути такою якою ви собі її уявляєте, це ваш образ,то що ви створили в своїй голові, зовсім як і ви не зобов'язані для кого то бути такими якими вас хочуть бачити або бачать!",- написав один з шанувальників.

Нагадавши, Кароль показала українцям свій розкішний заміський будинок зсередини:"ось тут Тіна справжня".

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