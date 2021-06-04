Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав чек у ресторані на кругленьку суму

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної сердито звернувся до численних користувачів в соціальній мережі Instagram. У розділі сторіз Еллерт показав чек у ресторані на 52 тисячі гривень.

"Попрацював б * я", - не стримався Еллерт, показавши чек на пару десятків тисяч.

Перед цим в сторіз він показував, що прилетів в інше місто проводити захід. Швидше за все, шоумен сфотографував чек після свята, яке проводив.

Вже сьогодні Олександр показав нове фото з аеропорту, на якому він в масці на обличчі і невиспаний зовсім з легким кошмаром на голові. Схоже він очікував свій літак до Києва.

Плзже він також показав знімок з салону літака і написав, що як тільки трнеться, відкриє судочок з курочкою.

Нещодавно Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиною одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації. Користувачі засипали його питаннями про весілля.

Нагадавши, Еллерт проговорився про довгоочікуване весілля з Мішиною, коли торжество: "Давайте, паліть!"

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ксенії Мішиної спустив її зі сходів прямо в театрі:"почала плакати і кричати".