Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав чек у ресторані на кругленьку суму
Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної сердито звернувся до численних користувачів в соціальній мережі Instagram. У розділі сторіз Еллерт показав чек у ресторані на 52 тисячі гривень.
"Попрацював б * я", - не стримався Еллерт, показавши чек на пару десятків тисяч.
Перед цим в сторіз він показував, що прилетів в інше місто проводити захід. Швидше за все, шоумен сфотографував чек після свята, яке проводив.
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Вже сьогодні Олександр показав нове фото з аеропорту, на якому він в масці на обличчі і невиспаний зовсім з легким кошмаром на голові. Схоже він очікував свій літак до Києва.
Плзже він також показав знімок з салону літака і написав, що як тільки трнеться, відкриє судочок з курочкою.
Нещодавно Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиною одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації. Користувачі засипали його питаннями про весілля.
Нагадавши, Еллерт проговорився про довгоочікуване весілля з Мішиною, коли торжество: "Давайте, паліть!"
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ксенії Мішиної спустив її зі сходів прямо в театрі:"почала плакати і кричати".