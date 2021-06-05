Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів про бажане поповнення в родині та ставлення батьків до раннього весілля
Молодий артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин чесно відповів на найбільш провокаційні питання в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production, повідомляє Politeka.net. Так, артист розповів про те, що новина про весілля з 23-річною обраницею стала для багатьох несподіванкою.
При цьому в черговий раз молодий чоловік заявив, що причиною весілля не є вагітність нареченої. Пара поки ще не готова до дітей, але планує в майбутньому. Поки поповнення в родині планується тільки одне-Роман і Іванка бажають завести милого кошеня.
Також наречена молодого артиста заявила, що вони планують ще трохи пожити для себе.
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"Звичайно, що хочеться дітей. Взагалі, як Бог дасть. Все повинно трапитися свого часу. Поки хочеться довести квартиру до розуму, почати вже нормально працювати і думати про майбутнє. По порядку " - сказав співак.
Сасанчин також підкреслив, що вони ще не визначилися з датою реєстрації шлюбу.
У мережі користувачі відреагували по-своєму:
"Рома розумний хлопець у нього грамотна мова, треба далі розвиватися; чомусь дівчина насторожує, віє від неї нещирістю; молоді і красиві! Будьте щасливі!; Як розумно формулює Роман свої думки. Молодець; кар'єрі кінець; будеш хлопець жаліти а мама дівчини плакала; Скоро буде і розлучення. Це недовго; в 19 років одружитися? Дурниці, і вона йому явно не пара (хижий погляд) .... ще квартиру забере😨 Роман! Не роби цього!».
Також Роман в інтерв'ю розповів про те, як робив пропозицію коханій Іванці, і чому все пішло не за планом.
Друзі підказали йому ідею, як саме зробити пропозицію - в тому парку, де вони познайомилися.
"Я вмовляв, умовляв, встигли навіть посваритися, але вона так і не прийшла. Я подумав: була не була-приїхав до неї. Вона виходить з душу, я встаю на коліна і роблю пропозицію. Ну круто вийшло", - поділився Сасанчин. Наречена артиста зізналася, що була в шоці, особливо згадавши, що напередодні вони з Романом посварилися. Однак, швидко прийшла в себе і прийняла пропозицію коханого.
Нагадавши, 19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "не зарано?".
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