Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів про бажане поповнення в родині та ставлення батьків до раннього весілля

Молодий артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин чесно відповів на найбільш провокаційні питання в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production, повідомляє Politeka.net. Так, артист розповів про те, що новина про весілля з 23-річною обраницею стала для багатьох несподіванкою.

При цьому в черговий раз молодий чоловік заявив, що причиною весілля не є вагітність нареченої. Пара поки ще не готова до дітей, але планує в майбутньому. Поки поповнення в родині планується тільки одне-Роман і Іванка бажають завести милого кошеня.

Також наречена молодого артиста заявила, що вони планують ще трохи пожити для себе.

"Звичайно, що хочеться дітей. Взагалі, як Бог дасть. Все повинно трапитися свого часу. Поки хочеться довести квартиру до розуму, почати вже нормально працювати і думати про майбутнє. По порядку " - сказав співак.

Сасанчин також підкреслив, що вони ще не визначилися з датою реєстрації шлюбу.

У мережі користувачі відреагували по-своєму:

"Рома розумний хлопець у нього грамотна мова, треба далі розвиватися; чомусь дівчина насторожує, віє від неї нещирістю; молоді і красиві! Будьте щасливі!; Як розумно формулює Роман свої думки. Молодець; кар'єрі кінець; будеш хлопець жаліти а мама дівчини плакала; Скоро буде і розлучення. Це недовго; в 19 років одружитися? Дурниці, і вона йому явно не пара (хижий погляд) .... ще квартиру забере😨 Роман! Не роби цього!».

Також Роман в інтерв'ю розповів про те, як робив пропозицію коханій Іванці, і чому все пішло не за планом.

Друзі підказали йому ідею, як саме зробити пропозицію - в тому парку, де вони познайомилися.

"Я вмовляв, умовляв, встигли навіть посваритися, але вона так і не прийшла. Я подумав: була не була-приїхав до неї. Вона виходить з душу, я встаю на коліна і роблю пропозицію. Ну круто вийшло", - поділився Сасанчин. Наречена артиста зізналася, що була в шоці, особливо згадавши, що напередодні вони з Романом посварилися. Однак, швидко прийшла в себе і прийняла пропозицію коханого.

Нагадавши, 19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "не зарано?".

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