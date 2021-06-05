Співачка Таїсія Сватко (Таюне), яку в Мережі називають "таємною дружиною" Олега Винника, змусила публіку аплодувати

47-річна артистка довгі роки супроводжувала Винника в якості бек-вокалістки, а нещодавно почала сольну кар'єру. І навіть вже отримала нагороду на музичній премії "Українська пісня року" в номінації "Надія української пісні".

Як відомо, в Мережі ходять чутки, що насправді Винник не такий вже серцеїд і ловелас, яким бачать його "вовчиці". Нібито співак вже давно й щасливо одружений на Таюне, й у них є навіть дорослий син, який живе і вчиться в Німеччині. Сам артист ніколи не підтверджував цю інформацію, приховуючи особисте життя за сімома печатками.

Зараз Олег гастролює з концертами по українських містах, збираючи повні зали. Як завжди, поруч з ним на сцені присутня і його чудова бек-вокалістка.

Одна з фанаток опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фрагмент з недавнього виступу Таюне, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Жінка з'явилася на сцені в міні-сукні, що складається з чорного верху і блискучої спідниці. Наряд дозволив помилуватися її стрункими ніжками, а широкий пояс підкреслив витончену талію.

"Більше не дзвони, серце моє зайняте, час не тягни, наглухо все замкнено", - співала зі сцени блондинка.

"Квітка Таюне 🌼" 🍒 🌞 🌸 #безумналюбовь #травень #олегвинник #тур2021 # ольшенезвони #часдивацтв #часкохати", - підписав кадри автор поста.

Користувачі із задоволенням прокоментували:

"Квіточка, люблю тебе"

"Наша улюблена принцеса👏"

"Красуня ти, Таюнчик ❤️❤️"

"Дуже класний концерт 🥳"

Нагадаємо, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "як це мило".

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