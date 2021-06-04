Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин поділився новим фото зі своєю нареченою

Після того, як 19-річний молодий артист оголосив про своє весілля, в мережі почали бурхливо обговорювати особисте життя Романа. Його обраницею стала 23-річна дівчина Іванка, яка разом з молодою людиною вже встигла дати інтерв'ю з приводу раннього шлюбу і відповіла на чутки про свою вагітність.

Пара запевняє, що вони просто щасливі, а єдине поповнення, яке вони поки планують – це завести ще кошеня. Поки що на першому місці у пари Робота і розвиток. Проте, в мережі не вщухають суперечки.

Не бажаючи приховувати своє щастя від аудиторії, Роман часто ділиться яскравими фото з особистого життя. Милими кадрами зі звий коханої Сасанчин також поділився в Instagram, показуючи себе в обнімку з дівчиною, що тримає в руках букет квітів.

"Світло в тобі" - підписав кадр молодий артист.

Пара позувала притискаючись один до одного, створюючи образ гармонійної пори під час романтичної фотосесії.

Відзначимо, в останньому інтерв'ю молодий чоловік заявив, що причиною весілля не є вагітність нареченої. Пара поки ще не готова до дітей, але планує в майбутньому. Проте, в мережі досить жорстко реагують на обраницю юнака:

"Рома розумний хлопець у нього грамотна мова, треба далі розвиватися; чомусь дівчина насторожує, віє від неї нещирістю; молоді і красиві! Будьте щасливі!; Як розумно формулює Роман свої думки. Молодець; кар'єрі кінець; будеш хлопець жаліти а мама дівчини плакала; Скоро буде і розлучення. Це недовго; в 19 років одружитися? Дурниці, і вона йому явно не пара (хижий погляд) .... ще квартиру забере😨 Роман! Не роби цього!».

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