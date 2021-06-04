Популярна українська співачка Мішель Андраде відверто розповіла про те, яка вона людина

24-річна виконавиця болівійського походження свого часу підкорила українців під час участі в шоу «Х-Фактор». Після цього вона встигла укласти контракт з продюсерським центром Олексія Потапенка (Потапа), і зараз активно просувається як співачка, а віднедавна – ще й ведуча шоу «Орел і Решка».

Однак, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Мішель вирішила трохи розкритися перед шанувальниками як особистість. Про це пише Politeka.net.

"Правда в тому, що мені не дуже подобається розповідати в соціальних мережах про своє особисте життя...але я не можу приховати себе, особливо в той період мого життя, яким я скоро з вами поділюся. Я така... Я можу бути смішною, я можу бути серйозною, я можу мовчати і говорити весь день...Я люблю сміятися, а також плакати...Я знаю, як ділитися, але мені подобається замикатися і залишатися на самоті годинами...Я можу сперечатися, але ніколи не засуджую, ви знаєте чому, тому що одного разу мене судили, і я це відчула!", - написала юна зірка.

Вона також додала, що завжди готова прийняти людину такою, якою вона є.

Цей пост Андраде написала іспанською мовою, якою, поряд з українською та російською, володіє досконало.

Вона також поділилася фото, на якому позує в милому літньому образі з капелюшком.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз цієї публікації.

"Красоточка", "О-ля-ля яка красуня дуже тебе люблю Мішель", "Не знаю що написано під фото, але дуже красива Мішель на фото", "яка мила і промениста Мішель Андраде», - пишуть люди.

Відзначимо, що Цієї весни Андраде випустила спільну пісню з Олексієм Завгороднім (Позитив). Їх колаборація спровокувала чутки про роман між артистами, які тільки підігріла новина про розлучення Завгороднього зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Втім, самі співаки нічого не підтверджували.

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