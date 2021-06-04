Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", дебютувала в новому проекті

Як пише Politeka.net, Олена Кравець стала популярною актрисою завдяки проектам"Квартал 95". Зірка не так давно покинула "Жіночий квартал", а після цього оголосила, що буде ведучою в шоу з прямим ефіром"твій день".

На одній з фан-сторінок в Instagram цитують її нове інтерв'ю.

"Я б хотіла бачити українське телебачення більш гнучким і відкритим до нового. Незважаючи на те, що я не так часто його дивлюся, розумію, що є фокус-групи, є збірний образ глядача того чи іншого каналу, і знаю, що саме їх потреби і запити враховуються при створенні телевізійного продукту. Але мені б хотілося, щоб українське телебачення створювалося і працювало для різного глядача, враховувало різноманіття смаків і розвивалося, пропонувало нові точки зору і формати, виховувало естетично і культурно. Сьогодні ситуація така: глядач, який не дивиться телевізор, є споживачем іншого контенту - і за якістю, і за змістом, і за формою — в Інтернеті. Так, це інша аудиторія, у неї інші пріоритети і переваги, але мені здається, якби телебачення змогло захопити, вигоди були б очевидні", - пише автор поста.

Також Кравець сказала, що дуже рада появі Антона Птушкіна на «1+1». Наскільки мені відомо, він не планував з'являтися в телевізійному полі, але йому вдалося перепрокладати маршрут, коли не тільки контент з телевізора потрапляє на YouTube, але і з YouTube — в телевізор.



"Мене дуже рада появі Антона Птушкіна на»1 + 1". Це те, що надихає. Людина самостійно робить якісні та цікаві travel-шоу рівня National Geographic, моя старша дочка його дивиться", - додали в повідомленні.

Ще Кравець сказала, що їй хотілося б більше інтерв'ю, більше хорошого кіно і серіалів, як, наприклад, "Спіймати Кайдаша". Мені подобається, коли українська культура проникає в маси органічно і ненав'язливо, ніби вплітається в коси стрічками, дає відчуття ідентичності, якоїсь спорідненості, причетності до чогось справжнього, родового, того, що нас визначало і формувало в різні роки.



"Нещодавно ми сім'єю дивилися програму на телеканалі ПЛЮСПЛЮС "Говоримо українською" і вчилися відрізняти слова "протягом" і "на протязі". Дітям і нам дуже сподобалося: все доступно, цікаво, з гумором. Це, як мені здається, і є нове дихання українського телебачення. Мені це відгукується, тому що провітрює усталену систему", - підсумували в повідомленні.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Олена присвятила себе Україні 👏 👏 👏 ", " Ох, Олено, які ж завжди мудрі та глибокі ваші слова🙌 🙌 🙌. Справжня українська душа в усійсвоїй красі 😍 😍 😍 😍 ".

Нагадавши, Кравець з "Квартал 95" розсекретила свою нову роботу, поділившись враженнями

Також Politeka повідомляла, що Горбунов не встояв перед Кравець з "Квартал 95" у прозорій сукні

А ще Politeka писала, що "вагітній" Олені Кравець довелося розбороняти Євгена Кошового і Ткач