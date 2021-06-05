Анна Саліванчук розбурхала Мережу фотосесією в незвичному для себе образі

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в новому для себе амплуа - дамою у формі, передає Politeka.net.

Анна позувала в чорній поліцейській екпіпіровці, спопеляючи користувачів проникливим поглядом - дівчина навіть в обличчі змінилася.

У підписі дружина продюсера розповіла, які зміни відбулися в її житті після перенесеної операції на хребті.

"Ще одна моя мрія збулася! Поки мене не було в Instagram. Бог все бачить і чує. І якщо ви щось втратили, то обов'язково знайдете. І я знайшла! Ту роль, про яку мріяла давно. Роль поліцейського! В мені завжди бачили сексуальну красуню, стерву. Але ні! Я можу залишатися сексуальною красунею і при цьому грати серйозні ролі", - заявила Саліванчук.

За її словами, в новому телепроекті, вона буде грати "сильну, впевнену в собі жінку, майора поліції, яка керує відділом".



"І ви не повірите, ці фотографії я зробила за тиждень до того, як мене затвердили на роль. Тому я тут ще не в своїй формі майора, а просто поліцейського. Але це ще раз доводить, що думки матеріальні. Мене Всесвіт побачив, почув і вже через тиждень мене затвердили", - підсумувала вона.

Нагадаємо, цієї весни Саліванчук перенесла операцію на шиї, їй видалили грижу і замінили кілька пластин. Після цього зірка на деякий час випала з соцмереж, налякавши своїх фанатів. З'явившись через місяць, Анна розповіла, що її Instagram-сторінку заблокували, а відчуває себе вона прекрасно.

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