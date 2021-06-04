Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, похвалилася стрункою фігурою

Після участі в проєкті сторінка Анни в Instagram стала набирати популярність, пише Politeka.net. Зараз на переможницю шоу вже підписані 170 тисяч осіб.

Богдан регулярно ділиться з користувачами мережі кадрами свого проведення часу, а також демонструє на собі красиві вбрання.

Цього разу красуня постала в невагомій сукні-ночнушці, яка ідеально підкреслила її силует. Від стрункої талії відірватися було неможливо. Тканина просто струмувала по тілу.

"Обожнюю такі сукні", - написала колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана.

"Девчатка, ділюся з вами своїми новинками. Плаття... з італійського сатину. Я такі сукні взагалі дуже сильно люблю", - розповіла Анна.

Примітно, що відео Анна знімала вдома, де живе з колишнім "холостяком" і його улюбленою кішкою Бубликом.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, обраниця холостяка нещодавно зізналася, як поправилася після розлучення з Андрієм Богданом. Примітно, що шлюб тривав недовго - до 2019 року.

"Ось знаєте, хтось після розставання ріже каре, відрізає чолку або фарбується. Ну а я що? А я поправляюсь на 16 кг😅", - написала переможниця шоу, підкріпивши відповідне фото.

Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".