Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, похвалилася стрункою фігурою
Після участі в проєкті сторінка Анни в Instagram стала набирати популярність, пише Politeka.net. Зараз на переможницю шоу вже підписані 170 тисяч осіб.
Богдан регулярно ділиться з користувачами мережі кадрами свого проведення часу, а також демонструє на собі красиві вбрання.
Цього разу красуня постала в невагомій сукні-ночнушці, яка ідеально підкреслила її силует. Від стрункої талії відірватися було неможливо. Тканина просто струмувала по тілу.
"Обожнюю такі сукні", - написала колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана.
Розповнілі екс-ВІА Гра Брежнєва і Меладзе перестали бути схожими на себе: "Тягнуть на свій вік"
Пугачова прогулялася по Києву за руку з Кіркоровим, заінтригувавши фанатів: "Майкл Джексон з Мадонною?"
Леся Нікітюк перестаралася зі збільшенням губ, перетворилися на вареники: "Дівчина з вищого суспільства"
Юля "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чи правда закохалася в Заливако: "Три рази прощалася"
Міла Нітіч розкрила, чому насправді Тіна Кароль покинула "Голос країни": "Вона це розуміє"
"Девчатка, ділюся з вами своїми новинками. Плаття... з італійського сатину. Я такі сукні взагалі дуже сильно люблю", - розповіла Анна.
Примітно, що відео Анна знімала вдома, де живе з колишнім "холостяком" і його улюбленою кішкою Бубликом.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, обраниця холостяка нещодавно зізналася, як поправилася після розлучення з Андрієм Богданом. Примітно, що шлюб тривав недовго - до 2019 року.
"Ось знаєте, хтось після розставання ріже каре, відрізає чолку або фарбується. Ну а я що? А я поправляюсь на 16 кг😅", - написала переможниця шоу, підкріпивши відповідне фото.
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".
Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".