Співачка Оля Полякова показала, в якому мальовничому місці розташований її заміський будинок

У нових "сторіз", якими Полякова поділилася у себе Instagram, зірка засвітила домашній хліб, який спекла сама, передає Politeka.net. У Полякової будинку на величезній території розташовані особняк, басейн, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти і овочі.

А тепер після вчорашнього приготування масла, ще й хліб піч почала.

"Спекла ось такий маленький житній хлібець всередині з горіхами, мигдалем з чистої житнього борошна. Хвалюся вам. Ось такий малюк і ось такий великий красень", - показала під рушником дві буханки хліба зірка.

Молодша дочка Полякової Аліса з шматком хліба в руках сказала, що це дуже смачно, і скоро зірка Оля Полякова " зробить свій магазин"

Маєток 37-річної співачки знаходиться в селі Старе на Київщині. Розташоване воно на півострові, і з одного боку оточене лісом, а з іншого - Дніпром.

Сам будинок виконаний з дерева фінського бруса. Під час локдауну, коли багато артистів залишилися без роботи, а значить у них з'явилося багато вільного часу, Оля встигла втілити в життя свою мрію. Вона в два рази розширила особняк, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

Крім того, співачка нещодавно спорудила на березі терасу з панорамними вікнами. Всередині зона відпочинку декорована в світлих тонах, є місце для застілля і для посиденьок біля каміна. Родзинки декору-підвісне плетене крісло-гойдалка у вигляді кокона і вінтажна кована люстра.

Також на території є власний вихід до води з причалом для яхт і катерів, власна банька і великий відкритий басейн. У дворі артистка облаштувала стійло, де мешкає поголів'я з трьох десятків кізок і є коні. З козячого молока Оля виготовляє масло і сири. А ще вона займається теплицею, де у неї ростуть салат, полуниця і огірки.

Нагадавши, Полякова зізналася, які проблеми в школі у її дочки Маші: "Ну, не буде вона...".

Як повідомляла Politeka, Полякова засвітила інтер'єр розкішного особняка, який відгрохала на березі озера: "панорамні вікна і..."

Також Politeka писала, Полякова викликала суперечки в мережі, розмістивши фото своїх дочок: "молодша в батька, а старша в..."