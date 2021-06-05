Телеведуча Леся Нікітюк спантеличила зовнішнім виглядом після зміни іміджу і зачіски на відпочинку

Леся звикла показувати в Instagram частину свого життя. А всі експерименти з образами, зміни зачіски і стилю зірка із задоволенням коментує, не боячись критики в мережі. З притаманною самоіронією, Нікітюк любить підмітити власні недоліки.

Однак, під час своїх перетворень зірка іноді переборщує з пікантністю. Наприклад, Востаннє Леся постала перед шанувальниками в чорному маленькому бікіні і костюмі з однієї чорної сіточки. Акцент причому зірка зробила на томному виразі обличчя і новій зачісці з накладними темно-русявими пасмами.

"Або все-таки костюм" останній шанс?😁 На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - пише Леся.

Фанати відповіли відразу, не обійшлося і без критики, адже багато хто сприйняв жарт зірки занадто буквально:

"Там більше Каньє Уест; Ого, яка жінка; раніше було краще. А зараз така ж, як і мільйони інших ботексних інстасамок; на другій фотці більше на Монро. ИзвенИ; щось в зачісці нове😁; вас щось вже зовсім не впізнати стає, переставайте балуватися пластикою...псуйте себе; більше схожа на тата Кайлі Дженнер😂; Леся ти дуже красива. Проте... На фото трансдива якась 😮; головне ніщо не спітніє!😅».

До цього Леся вирішила поділиться з шанувальниками яскравими кадрами в стильній обновці, але місце для фото вибрала дивне. Як видно, Леся зображена серед високих і густих заростей - це Кімнатні рослини, судячи з того, що фото зроблено в приміщенні.

Перед камерою телезірка з'явилася в стильному зеленому костюмчику, який складається з м'ятих широких шортів і вільного піджака, під яким видно короткий білий топік. У підписі до фотографій Нікітюк написала: «Костюм " цього літа ти будеш не одна... ну або наступним". Як вам?".

Нагадавши, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

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