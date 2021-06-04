Артисти "Дизель шоу" Яна Глущенко та Євген Нікішин збентежили зовнішнім виглядом

Вже кілька років Глущенко і Нікішин працюють в "Дизель шоу", пише Politeka.net. Актори завоювали велику популярність,"приміряючи" на себе ролі різних персонажів.

Кадрами перевтілень артисти діляться в мережі. Зокрема, Євген Нікішин опублікував цікаві фото у своєму Instagram. Так, на кадрах разом з Глущенко він посміхався, показуючи чорні зуби (здавалося, що їх немає). Крім того, у обох були подряпини і синці на обличчі й кров.

А на іншому фото Нікішин позував в костюмі нареченого поруч з "нареченою". З рота артиста стирчав кляп.

"Любоф вона буває різною", - написав Євген.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"😂 😂 😂 😂 😂Женя, посміхнувся 😂", "У мене теж немає зуба, 😢 але я не алкашка і не наркоманка 😠 а просто немає грошей на протези 😢 і це сумно", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Євген Нікішин почав свою зоряну кар'єру у складі команди "Уездный город".

Євген родом з Магнітогорська (Росія). В молоді роки майбутній артист вирішив здобути освіту в місцевому університеті, де освоював спеціальність педагога-валеолога.

У підсумку Нікішин випадково потрапив в КВК, і зрозумів, що хоче пов'язати своє життя з гумором. Після того як команда "Уездный город" перемогла у Вищій лізі, чоловік отримав від шанувальників посвідчення позаштатного співробітника Новосибірського НДІ генетики і цитології, яке так часто згадував у жартах.

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