Відома українська " Бджілка" Аліна Гросу, виступаюча з 4 років, терміново звернулася до фанатів
25-річна співачка розповіла про скасування концерту у Фастові, який мав відбутися 5 червня, передає Politeka.net. Зокрема, Гросу написала, що з технічних причин концерт перенесуть на іншу дату, яку саме, не назвала.
Також Гросу сказала, що бажаючим повернути кошти за квитки звертатися в касу.
"Дорогі мої друзі, з технічних причин концерт 5 червня в місті Фастів переноситься😔 але не схиляється!!!За новинами, що до цієї події, слідкуйте в моїх соц. мережа. Бажаючі повернути кошти за квитки, звертайтеся в касу, але ми з вами не прощаємося і обов'язково зустрінемося!!!:) Особлива подяка, голові міста Фастів, Михайлу Володимировичу за підтримку і всі інші концерти в силі, і будуть проходити без змін", - відповіла Гросу.
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Користувачі обговорили в коментарях співачку, її поведінку і зовнішній вигляд:
"Навіть не думав, що вона така проста. На вигляд здавалася пафосна, а тут дійсно зовсім інша людина. Дуже мила і приємна дівчина 💎"
"Як не любити? Вона нічого з себе не будує, така природна, а ще розумна! Слава, дякую за інтерв'ю!"
"Дуже позитивна, трохи навіть соромиться, вихована"
"Така дівчинка-дівчинка. Плаття, рожевий... Гарненький. Ти і так красуня! Ніякої пластики і не потрібно!"
"Вона для свого віку дуже зріла особистість... Я це ще помітила, коли їй було років 15"
Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з" неробочої "сторони, рідкісне фото:" Знайомтеся...".
Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".