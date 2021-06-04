Відома українська " Бджілка" Аліна Гросу, виступаюча з 4 років, терміново звернулася до фанатів

25-річна співачка розповіла про скасування концерту у Фастові, який мав відбутися 5 червня, передає Politeka.net. Зокрема, Гросу написала, що з технічних причин концерт перенесуть на іншу дату, яку саме, не назвала.

Також Гросу сказала, що бажаючим повернути кошти за квитки звертатися в касу.

"Дорогі мої друзі, з технічних причин концерт 5 червня в місті Фастів переноситься😔 але не схиляється!!!За новинами, що до цієї події, слідкуйте в моїх соц. мережа. Бажаючі повернути кошти за квитки, звертайтеся в касу, але ми з вами не прощаємося і обов'язково зустрінемося!!!:) Особлива подяка, голові міста Фастів, Михайлу Володимировичу за підтримку і всі інші концерти в силі, і будуть проходити без змін", - відповіла Гросу.

Користувачі обговорили в коментарях співачку, її поведінку і зовнішній вигляд:

"Навіть не думав, що вона така проста. На вигляд здавалася пафосна, а тут дійсно зовсім інша людина. Дуже мила і приємна дівчина 💎"

"Як не любити? Вона нічого з себе не будує, така природна, а ще розумна! Слава, дякую за інтерв'ю!"

"Дуже позитивна, трохи навіть соромиться, вихована"

"Така дівчинка-дівчинка. Плаття, рожевий... Гарненький. Ти і так красуня! Ніякої пластики і не потрібно!"

"Вона для свого віку дуже зріла особистість... Я це ще помітила, коли їй було років 15"

Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з" неробочої "сторони, рідкісне фото:" Знайомтеся...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".