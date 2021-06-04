Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік своєї колеги Наді Дорофєєвої, здивував появою з іншою

32-річний виконавець зараз щільно займається своєю співочою кар'єрою, пише Politeka.net. Не так давно артист випустив два кліпи, і представив кілька хітів, які встигли полюбитися слухачам.

Не забуває співак і про блогерство. Регулярно Дантес робить пости в Instagram, на який у нього підписані 637 тисяч користувачів мережі.

На одному з останніх фото артист позував не з коханою дружиною, а з великоокою брюнеткою в міні, у якої були порвані колготки. Сам же Дантес позував у світлому костюмі, повісивши на плече гітару.

"Я ж ще вас толком не познайомив з моєю драмершою!!! Це Катя @kate_plays_drums вона кайфова. Грає тааак потужно, що просто не передати словами! Ну все. Тепер Ви знайомі)", - написав Володимир.

Зазначимо, драмер - це музикант, який грає на ударній установці в рок-групі.

До слова, кілька днів тому Дантес виступив зі своїм колективом у Грибівці (Одеська область).

За 15 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків, один з яких поставила Дорофєєва.

"Ви кайфові! Розриваєте і відриваєтеся по повній! Навіть через екран телефону відчувається драйв))", " опа, який кайф, Вова, Мерсі🤘 🏼"," цікаво, круто, що дівчина драмер, зазвичай хлопці грають на барабанах)", " Ого, вона крута, навіть метроном підлаштовується під неї, а не навпаки.🤘 🔥 ", "Привіт Катя", "Ого у тебе Катя КЛЕП на драмсах!😮 ",- написали користувачі мережі.

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