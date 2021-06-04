Російський гуморист і шоумен Максим Галкін похвалився красою свого саду

Максим Галкін і співачка Алла Пугачова разом з початку 2000-х років, пише Politeka.net. Подружжя вже багато років живе в селі Грязь, де Галкін побудував справжній замок площею 3000 кв. м.

У "гніздечку" налічується 20 житлових кімнат на шести поверхах, а на території - оранжерея, розкішний сад і басейн.

Шоумен пишається своїм житлом і часто публікує кадри з нього. Цього разу артист зняв відео зі свого саду. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Галкін похвалився квітучими рослинами, та так, що сама співачка Софія Ротару не змогла встояти і написала: "Краса!!!👏👏👏".

"🌺Квіти, птахи, зелень, небо🤗", - підписав ролик шоумен.

Кадри зібрали понад 500 тисяч переглядів і багато інших коментарів. Користувачі мережі дякували артиста за те, що він оточив дружину такою розкішшю.

"Яка краса!❤ ️ ", "Максиме! Дякую за те, що оточили нашу Аллу такою неймовірною красою!♥ ️ ", "Так! Яка неймовірно казкова друга половина життя у Алли Борисівни! Заслужила!!!", "Максиме...Ви просто розумничка..Ви так дбаєте про Аллу про діток..просто справжній чоловік..сім'янин і хороший господар..але ще й гідний чоловік ...класний батько..великий вам респект..Нехай все буде у Вас в родині добре..здоров'я всім і щастя", " обожнюю ваші відео з саду! Красотища!!!", "Дуже красиво!!! Таке враження, що це квітучий Крим!❤ ️ Шикарно!!!!!😍 😍 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Домробітниця видала деталі, як Пугачова зраджувала Кіркорову з юним Галкіним: "сподобався".

Як повідомляла Politeka, Галкін здивував незвичайним захопленням в околицях їх з Пугачовою: "вперше бачу чоловіка..."»

Також Politeka писала, що у родині Пугачової з'явилася ще одна дитина, в Мережу злили фото: "дуже схожа на Аллу Борисівну".