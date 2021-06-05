Співачка Мішель Андраде показала миле фото і заінтригувала новим випуском "Орла і Решки" з її участю

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку називають підопічною продюсера Потапа, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Не так давно співачка разом з Позитивом стали ведучими ювілейного сезону тревел-шоу "Орел і Решка", так що цього разу дівчина у своєму мікроблозі заінтригувала новим випуском шоу з їх участю.

У соцмережі Мішель виклала чарівне фото з незвичайного ракурсу, яке, схоже, було зроблено на зйомках в Кенії. Перед камерою вона з'явилася в темних брюках і стильному бежевому топіку, який підкреслив витончену фігурку. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, на її обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка, а у вухах кокетливі сережки.

У підписі до публікації Андраде написала: "Ну що!!? Ви готові? Залишилося зовсім мало! Перший випуск нового сезону @orelireshka_official "земляни" в Кенії❤ приємного перегляду! PS: як ви думаєте, у кого безлімітка, а хто бідний?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зіркової красуні, засипаючи її компліментами в коментарях. "Безлімітка твоя", "Крихітка така, обожнюю", "Я готова дивитися", "Красуня", "Ти така мила", - пишуть фанати в коментарях.

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