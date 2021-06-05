Російська артистка Крістіна Орбакайте вразила шанувальників свіжим видом на сцені

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте нещодавно відзначила свій ювілей – їй виповнилося 50 років. Однак, незважаючи на вік зірка виглядає просто приголомшливо. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала яскраве фото зі сцени, на якому вона своїм виглядом дасть фору молодим.

На новому знімку Христина відображена на сцені, а за її спиною видно фотозону музичної премії. На церемонію зірка вийшла в цікавому образі-на ній повністю чорна довга сукня чорного кольору з силуетом змії на грудях, під яким просвічується струнка фігурка. Волосся співачки розпущене і акуратно спадає по плечах, ніжний макіяж доповнює захоплена посмішка і довгі сережки.

У підписі до фотографії написано: "премія Мuztv" початок світу "20/21 дуже красиве шоу🔥". А користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Орбакайте, засинаючи її компліментами в коментарях. "Христиночка, ви красива, стильна, талановита і любляча дружина і мама. Всіх благ вашій родині ❤️ дуже люблю вашу творчість 🌹 🌹 🌹 ", "Красуня! Класне фото" ," ви були найкрасивішою!❤️", " Христина, ви найкраща!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Любимо!!! ☀ ️ ", "Ну хіба цій дівчинці скажеш, що вона матуся трьох діточок? Вона сама ще просто девчушечка. Красотуличка!!", "Змію на грудях пригріла", - пишуть в коментарях до фото фанати Христини.

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