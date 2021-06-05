Відомий український телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" показав, як загітував украінецв на подорожі

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров регулярно радує українців цікавими розповідями про зачаровують місця. Красунчик став настільки популярним мандрівником, що за ним вже стежать більше мільйона українців в Instagram, де Дмитро постійно пише про щось нове.

Цього разу Комаров вирішив похвалитися, що слідами "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристи вирушили вже через кілька днів у Вилкове.

"Розвідка" донесла, що після наших випусків потік туристів збільшився відразу ж. У Вилковому, наприклад, слідами "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристи вирушили вже через кілька днів. Наталію, господиню будинку, де ми готували юшку і крокодила, впізнають туристи на вулицях, фотографуються. А ще купують вино "Новак". Я теж попросив передати мені в Київ автобусом, поки все не розкупили🙂 устрична ферма вже збільшила кількість столиків в кафе🙂", - написав Комаров.

І подякував, що люди подорожують Україною. Його головна мета-показати місця, куди можна відправитися "вже завтра". Навіть одноденна поїздка-це величезний внесок у розвиток туризму.

За словами Комарова, якщо більше подорожувати по рідній країні-локації, які вибираємо, будуть змушені розвиватися. І немає приводу відкладати поїздку на потім.

"Особисто моя думка: наприклад, якщо кудись погана дорога-це не привід відмовлятися від поїздки. Так, ще багато чого належить зробити. Але їхати можна і потрібно вже зараз. І це допоможе звернути увагу бізнесу і держави на місця, в які ми їздимо. Наші з вами візити в малорозкручені локації-найкращий поштовх для розвитку туризму", - додав він.



За словами телеведучого, не потрібно чекати в цих точках "Туреччини/Єгипту". Це зовсім інші подорожі.

"Особисто мене, не дивлячись на досвід поїздок по всьому світу, вони зарядили енергією і позитивом. Це пригоди і емоції в чистому вигляді. І головне-неймовірні люди. Завтра ми спустимося на дно стародавнього океану Тетіс на глибину 300 метрів в Донецькій області, де в соляних лабіринтах є музеї, готелі, Концертні зали та санаторії. Це "вау". Я в захваті! Рекомендовано це місце не якимось там сайтом, а самим Менделєєвим, який там бував і передбачав, що туризму в цих шахтах бути, а багато людей поправлять здоров'я під час екзотичного відпочинку. Під землею навіть є справжній храм, де відбуваються реальні чудеса. Потім в Херсонській області ми будемо добувати рожеву сіль, схожу на легендарну Гімалайську.

А ще скупаємося в чудодійній воді, яка за властивостями нічим не поступається воді з Мертвого моря в Ізраїлі. Збираємо рюкзаки і валізи заздалегідь", - підсумував Комаров.

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