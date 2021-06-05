Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала свою молодшу дочку Євдокію на пікніку

Телезірка вже чотири роки одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, передавати Politeka.net. Пара виховує трьох дітей-старшу дочку Ольги від попередніх стосунків, Злату, і двох дітей-Валерія і Євдокію (2016 і 2017 років народження відповідно).

До слова, пара особливо не афішує свої стосунки, а в мережі можна зустріти лише рідкісні кадри разом з дітьми.

Ольга у своєму Instagram кілька годин тому опублікувала кумедне сімейне відео. На ньому молодша донька Євдокія мило бігає по тенісному корту. Дівчинка в шортах і футболці, її волосся розпущене, а на голові кепка.

Зірка показала, як для дітей готують частування, фотозону та кульки. На захід запросили маленьких гостей-вихованців дитячого садка. На тлі грають дитячі пісні.

"Згадали дитинство, заїхали в наш улюблений садок на пікнік", - написала Фреймут.

Нагадаємо, в 2017 році Ольга Фреймут пішла з телеканалу "1+1" і влаштувалася на "Новий канал", де гендиректор її чоловік. Працювати на одному телеканалі з чоловіком зірці здавалося гарною ідеєю, хоча пізніше вона стала закликати подружжя не робити цього.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».