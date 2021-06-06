Актрису і головну героїню проекту "Холостяк" Ксенія Мішину "спіймали" на крадіжці



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував її коханий Олександр Еллерт на своїй сторінці в Instagram.



Хоч парі й доводилося перший час не афішувати свої відносини, але через не дуже довгий час після закінчення реаліті вони живуть разом і діляться з шанувальниками подробицями і кадрами особистого життя.

Комік і сценарист "Квартал 95" ділиться з фанатами кумедним контентом:

"Красти почала", - йдеться в підписі до відео, на якому переможець "Холостячки" підбігає до Ксенії вигукуючи "Опача!".

В цей час перелякана актриса намагалася дістати молодий горошок з мішка.

Раніше Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиной одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина заінтригувала зізнанням, Еллерт тут ні при чому: "трапляється якась хімія між..."

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