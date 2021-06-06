Актрису і головну героїню проекту "Холостяк" Ксенія Мішину "спіймали" на крадіжці
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував її коханий Олександр Еллерт на своїй сторінці в Instagram.
Хоч парі й доводилося перший час не афішувати свої відносини, але через не дуже довгий час після закінчення реаліті вони живуть разом і діляться з шанувальниками подробицями і кадрами особистого життя.
Комік і сценарист "Квартал 95" ділиться з фанатами кумедним контентом:
"Красти почала", - йдеться в підписі до відео, на якому переможець "Холостячки" підбігає до Ксенії вигукуючи "Опача!".
В цей час перелякана актриса намагалася дістати молодий горошок з мішка.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Кароль у короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "Бісити всіх"
Раптово обірвалося життя відомого українського актора, був зовсім молодим: "Боже, як шкода"
Полякова з білосніжної яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня..."
В Україну нагряне аномальна спека до 40 градусів: головний синоптик дав прогноз
Раніше Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиной одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина заінтригувала зізнанням, Еллерт тут ні при чому: "трапляється якась хімія між..."
А ще Politeka писала, ображена Ксенія Мішина в гніві звернулася до українців: "Хто ти така?"
Також Politeka повідомляла, Ксенія Мішина поділилася секретом, як вони з Еллертом займаються дітьми: "виховуйте себе"