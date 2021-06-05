Відома балерина і найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала кадри зі сцени

Як повідомляє Politeka.net , відома українська балерина і суддя шоу" Танців з зірками " Катерина Кухар, яка нещодавно побувала з чоловіком на світській вечірці від глянцю Viva, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка поділилася кумедними кадрами із закулісся свого виступу після вистави"Ромео і Джульєтта". Вистава у виконанні літаючого на сцені Олександра Стоянова і невагомої Катерини Кухар називають гімном любові шекспірівських героїв.

У своїх сторіс Катерина також виклала відео зі сцени, де маленькі балерини своїм виступом проникають в саму глибину серця.

Ще одне відео Кухар показала, як знімає з глядацького крісла частину вистави, яку представляють на сцені Національної опери України.

Нещодавно Катерина показала, що зустріла в Житомирі відому українську актрису Ольгу Сумську, яка, схоже, теж була там на гастролях. Вони записали спільні сторіс. На відео Ольга запитує Катю, коли можна потрапити на її спектакль, тут же вони домовилися, що актриса прийде на виступ балерини вже найближчим часом в Києві.

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