Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", показала, як їй роблять кучерики на голові

Злата під час своїх інтерв'ю вже не раз підкреслювала, що готова знайти свою любов, бажає пристрасті від проекту «Холостячка» і активно також до неї готується. Більш того, артистка почала відвідувати спортзал, старанно тренуватися і показує, як змінюється завдяки своїй завзятості.

При цьому не забуває співачка приділяти час себе і часто показує тепер кадри з модних фотосесій, в яких бере участь. Особливо, зірка порадувала недавно кадрами з салону краси. Огневич показала, як лежить в мийці для голови.

"Сьогодні фантастично прекрасний день. Дівчатка зрозуміють", - підписала відео зірка і показала мову.

Огневич розповіла, що в останнім часом бореться з бажанням: випрямити кучерики або залишити.

"Останнім часом борюся з бажанням: випрямити кучерики або залишити", - написала під наступним відео в сторіз співачка, показавшись вже з кучериками на голові.

Також зірка розповіла, що приїхала пообідати в улюблений ресторанчик і замовив собі страву з креветками.

Також Злата показала модний лук на нових фото: в Instagram красуня позувала в чорній сукні-сітки, крізь яку можна було помітити тісне боді на тонких бретельках, майже не вмістивши пишні форми.

"У кожній з нас є щось від Малени... Спасибі крутій команді, яка почула мій вайб", - написала зірка.

"Вам дуже і дуже такий образ", " це фантастика! Я слів зараз не підберу, дуже красиво! Ви неймовірна"," вам дуже йде цей образ", " ви неймовірна, я думаю що це мабуть, один кращих ваших образів, які я бачила. За останній час", "тільки хотів написати про Белуччі", "брюнеткою ви просто неймовірно яскрава", "Іспанська жінка української краси", " Красуня!",- відповіли в мережі.

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