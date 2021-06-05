Відома українська співачка Камалія показала яскраві кадри зі своєї участі в премії "Українська пісня року"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно співачка, яку називають найбагатшою в Україні, показала у своєму мікроблозі, з яким розмахом відзначала свій день народження – артистці виповнилося 44 роки. А тепер виклала яскраве відео з церемонії нагородження премії "Українська Пісня року".

На кадрах, які показала Камалія можна побачити закулісся світського заходу, а також виступ самої артистки. Як видно, на сцену премії зірка вийшла в розкішному образі – на ній пишне жовте плаття цікавого фасону, яке підкреслило струнку фігуру і ноги. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж. для виступу співачку супроводжували кілька чоловіків.

У підписі до публікації Камалія написала: "Kamaliya - Вiльна - Українська пісня року. Українська версія моєї рекордної англійської пісні "Freedom" (найдовший період перебування в німецькій версії iTunes Top 100) - Вільна - виграла престижну премію "Українська пісня року". Користувачі тут же почали вітати і засипати зірку компліментами в коментарях: "Обожнюю цю пісню!", "Вітаю", "Прекрасний, дуже красивий образ", "Яка ви красива, вітаю", "Ви це заслужили".

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