Починаюча модель Діва Кассель, дочка актриси Моніки Беллуччі, росте повною копією своєї зіркової мами

Старша дочка Моніки Беллуччі росте справжньою красунею, з тих пір, як вона вперше з'явилася на публіці, вона стрімко набирає популярність в мережі. В Instagram на своїй сторінці через зростаючу увагу дівчина навіть припинила публікувати нові кадри, боячись зайвого сплеску відгуків про себе.

Юна красуня дуже рідко оновлює профіль, проте шанувальники Діви створили багато фан-акаунтів, на яких публікую її нові фото. З настанням літнього сезону, жарких кадрів з відпочинку на природі або просто на пляжі, стало помітно більше.

До того ж, самій Діві вдається з легкістю підкорити мережу однією лише посмішкою. Сяючий образ дівчини відразу звертає на себе погляди, адже Кассель вважають мало не повною копією мами-моделі.

Кучерява брюнетка в темно-синьому бікіні і з гітарою в руках не так давно з'явилася на прогулянці і відразу підкорила романтичністю, саму Діву це не збентежило.

Як видно, впевненості і яскравості дівчині дійсно не позичати, адже вона дивно схожа на свою маму, яка прославилася на весь світ.

"Ще раз велике спасибі всім чудовим людям, з якими я працювала!",- написала дівчина під одним зі своїх фото.

"Ну вся в матір!", "Виглядай як мати", "Чарівна дівчина", " О, мій бог! Ти така красива і рідкісна", "Діва, ти насправді найкрасивіша дівчина в цьому світі", "ти станеш моєю дружиною", "бажаю Вам такої ж багатої кар'єри, як у Моніки Беллуччі, приклад італійської богині", "ви уособлюєте італійську красу, ви величні! Ви-точна копія вашої красивої мами", - відповіли дівчині в мережі.

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