Музикант і співак Сергій Бабкін показав українцям знімки з довгоочікуваного відпочинку

Як передає Politeka.net, артист побажав користувачам дорого ранку прямо з моря. На своїй сторінці в Instagram Бабкін виклав знімок, на якому купувався в морі і виходить з води в квітчастих смугастих шортах для плавання. По його тілу стікають краплі води, а промениста посмішка свідчить, що Бабкін давно хотів на відпочинок. Так, музикант відпочиває з сім'єю в сонячній Туреччині.

"Всім доброго дня і прекрасних вихідних!💚 ",- написав Бабкін.

Нещодавно Бабкін також показав фото з маленьким сином, він сказав, що це море, якого вони чекали 2 роки! Вперше всією сім'єю Бабкіни вирушили в Бодрум.
"Краса і смакота😋 перевершили всі наші очікування. Вбираємо кожну хвилинку, розглядаємо кожну піщинку, насолоджуємося кожною крапелькою! Передаємо всім Вам Морський Привіт!👋 🏻 ",- написав Бабкін.

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Фанати в коментарях активно висловили свою думку і побажали гарної погоди і настрою на відпочинку: " 👏 👏 👏Гарної погоди і відпочинку з сім'єю!!!!👏👏👏👏👏 ".

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила.