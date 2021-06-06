Музикант і співак Сергій Бабкін показав українцям знімки з довгоочікуваного відпочинку
Як передає Politeka.net, артист побажав користувачам дорого ранку прямо з моря. На своїй сторінці в Instagram Бабкін виклав знімок, на якому купувався в морі і виходить з води в квітчастих смугастих шортах для плавання. По його тілу стікають краплі води, а промениста посмішка свідчить, що Бабкін давно хотів на відпочинок. Так, музикант відпочиває з сім'єю в сонячній Туреччині.
"Всім доброго дня і прекрасних вихідних!💚 ",- написав Бабкін.
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Фанати в коментарях активно висловили свою думку і побажали гарної погоди і настрою на відпочинку: " 👏 👏 👏Гарної погоди і відпочинку з сім'єю!!!!👏👏👏👏👏 ".
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила.