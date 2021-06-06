"Всім доброго дня і прекрасних вихідних!💚 ",- написав Бабкін.

Нещодавно Бабкін також показав фото з маленьким сином, він сказав, що це м оре, якого вони чекали 2 роки! Вперше всією сім'єю Бабкіни вирушили в Бодрум.

"Краса і смакота😋 перевершили всі наші очікування. Вбираємо кожну хвилинку, розглядаємо кожну піщинку, насолоджуємося кожною крапелькою! Передаємо всім Вам Морський Привіт!👋 🏻 ",- написав Бабкін.

Фанати в коментарях активно висловили свою думку і побажали гарної погоди і настрою на відпочинку: " 👏 👏 👏Гарної погоди і відпочинку з сім'єю!!!!👏👏👏👏👏 ".