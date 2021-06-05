Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, показала своїх рідних на прогулянці у цікавому місці
Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського артиста Дмитра Монатіка Ірина часто радує публіку яскравими публікаціями про себе і життя своєї сім'ї в мікроблозі в Instagram. Так, Цього разу Іра виклала в мережу кумедні знімки, на яких показала чоловіка і синів в цікавому місці – музеї Гаріка Корогодського.
На одному зі знімків Ірина Монатік зняла себе в дзеркало разом з маленьким сином. Як видно, на прогулянку красуня вийшла в стильному світлому образі – на ній вузькі джинси і вільна білосніжна сорочка, під якою проглядається топ, а на її плечі висить сумочка. Волосся жінки зібрані в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Також Ірина показала знаменитого чоловіка і синів, які, судячи зі знімків, весело проводять час.
У підписі до публікації дружина Монатіка написала: "Щиро захоплююся людьми, які не просто проживають життя, а істинно запалюють її. @garikkorogodski ну який же ви неймовірний і неповторний, як і все, що створюєте. Відвідайте магазин-музей @gara.ua і переконайтеся самі ще й супер ексцентричні і своєрідні і часом химерні, але однозначно захоплюють аксесуари зможете придбати. З моїми коханими чоловіками прийшли вразитися".
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