Співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала танцем перед телеведучим під час зйомок

Поки Дженніфер Лопес заявила, що готується до зйомок чергового проекту, фанати вирішили згадати не тільки про кращі образи зірки, але ще і про її вельми сміливі витівки на сцені. Оскільки Дженніфер вважає у своїх виступах родзинкою саме танці, їм вона приділяє багато часу донині.

Під час інтерв'ю в одному з шоу зірка навіть наочно продемонструвала силу спокушання танцем. У червоній сукні з блискітками Лопес піддалася ритму і без збентеження показала, як правильно крутити стегнами. Не обійшлося і без спокушання, яскраве вбрання з високим вирізом на стегні тільки підкреслив привабливість.

Сама Лопес посміхалася і демонструвала майстерність, яка все ще відточує для концертів. Наприклад, заради ролі у фільмі 51-річна зірка навіть вчилася танцювати на пілоні і брала приватні уроки, щоб виконати роль правильно.

Відзначимо, Нещодавно відбувся концерт, в якому хедлайнером вечора стала, звичайно ж, епатажна Дженніфер Лопес. Артистка, як завжди, підкорила публіку запальними номерами, встигнувши змінити кілька нарядів. Як видно на фото, короткий костюм зовсім не приховував її форми та спеціальну різнобарвну білизну, яку зірка продемонструвала.

"Бездоганна"; "це сяйво JLO"; " Ось як виглядає шик. Притримайте коней, вау"; " Вау, моя королева! Ти виглядаєш приголомшливо! Мрію танцювати з тобою❤️"; "як вино"; "відвисання щелепи"; "ти божевільна", - пишуть Лопес у відповідь.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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