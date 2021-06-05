У мережі з'явилися архівні кадри сімейства Дана Балана, де він з мамою, татом і сестрою

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували дивовижні кадри з концертів молдавського мачо, на яких зібрали його найяскравіші стрибки на сцені.

Виявилося, що Дан той ще гімнаст і витворяє перед публікою таке, що складно повірити. На знімках видно, що під час своїх концертів артист не тільки співає, але ще і демонструє свої чудові шпагати в стрибках. Так, на одному зі знімків видно, що Балан вчудив такий шпагат на якомусь модному показі - за ним видно купку моделей. На ще одному кадрі Виконавець зображений в момент стрибка прямо на сцені, мабуть, під час концерту.

У підписі до публікації йдеться: "Стрибки-стрибочки Данчика. Гортай карусель". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото молдавського артиста, захоплюючись його шпагатами. "Просто вогонь", "Данчик не перестає дивувати", "Молодець. У тебе ж стрибки стрибочки як шпагат, це рекорд, дуже класно", "Ось це так", "Дан, начебто посміхаєшся, а душа рве і мече!", "Красунчик", - пишуть фанати під фото Балана.

Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"

А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.