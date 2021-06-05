Популярна співачка Ані Лорак опублікувала яскраві фото з російського концерту
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка вирушила в гастрольний тур по Росії, і на своїй сторінці в соцмережі показала кілька кадрів з чергового концерту.
На нових знімках видно, що ані змінила кілька образів, вона з'являлася на сцені у відвертий нарядах, демонструючи ідеальну фігуру і розкішне декольте. Так, на одному зі знімків співачка відображена на сцені в короткому золотистому вбранні з бахромою, який підкреслив всі її принади. Також є знімок, на якому зірка позує в розкішному синьому платті з глибокими вирізами, який відмінно сів по фігурі.
У підписі до публікації Лорак написала: "НАШ вечір! Наповнений посмішками і вашою любов'ю! Дякую кожному, хто розділив з нами цей шоу-концерт #ШоуTheBest". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Найкраща", "Найкраща", "Яка ви щаслива, коли на сцені", "Спасибі за емоції!", "Видно, як ви віддаєте свою енергію на всі сто. Будьте такою щасливою завжди", "Дуже теплі і красиві фотографії", "Чарівна", "Приголомшливий вечір", "Такі вечори не забуваються. Справжня любов", - пишуть фанати під фото Лорак.
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