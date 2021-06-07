Переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан показала, чим зачарувала Михайла Заливако

27-річна красуня заговорила про особисте в своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина опублікувала фото, на якому позувала в силуетній сукні чорного кольору з розрізом від стегна і босоніжках на високій шпильці. Анна виставила одну ніжку вперед, продемонструвавши фігугу в ідеальному ракурсі.

У підписі обраниця Заливако підняла важливу тему, пов'язану з комплексами, поділившись секретом, як їх позбутися. Зокрема, дівчина колись сильно переживала з приводу свого високого зросту (у відкритих джерелах вказано 177 см).

"Любіть себе!❤️ Вчора в сторіс я написала про те, що у мене був комплекс з приводу зросту... і отримала дуже багато повідомлень з питанням "Як я його позбулася?" Позбулася свого комплексу я дуже просто - знайшла в ньому плюс! Я почала працювати в модельному агенстві, де мій зріст був перевагою! Але зараз, я хочу зачепити більш глобальний момент: любіть себе завжди! <...> І ви побачите, як зміниться світ навколо вас!", - звернулася вона до прихильниць.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Одним з перших відреагував Заливако, написавши:"Бомба😆❤️".

"Анєчка, дуже красива🔥"

"Відразу скажу, ви дуже незвичайно поводилися, скромно, розумно"

"Дуже красиве фото🔥"

"Виглядаєте на всі 💯"

"Красуня ❤️модель"

"Золоті слова🔥"

"Ноги взагалі шикарні"

Раніше ми розповідали, Анна похвалилася стрункою фігурою в сукні-ночнушці кольору пудра. "Обожнюю такі", - повідомила дівчина, виставивши кілька кадрів в "сторіз".

Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".