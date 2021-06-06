Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво посвітив біцепсами

Вже 10 років відомий ресторатор залишається беззмінним суддею популярного українського проекту, пише Politeka.net. Ектор полюбився глядачам, з якими регулярно ділиться секретами приготування різних страв, а також кадрами зі свого життя.

Зараз на сторінку Ектора в Instagram підписаний один мільйон користувачів мережі.

У своєму новому пості суддя проекту розповів про подорожі, погравши накачаними м'язами. За словами Хіменеса-Браво подорожі дарують йому неймовірні емоції.

"Я рахував години до того моменту, як літак приземлиться у Львові. Обожнюю це місто, людей, які тут живуть, кухню, архітектуру, можу просто кружляти годинами по площі Ринок і розглядати будинки", - розповів ресторатор про українське місто.

До слова, на фото суддя шоу блиснув накачаними біцепсами у футболці.

Пост за дві години отримав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Вітаємо у Львові", " обожнюю Львів! Улюблене місто! 👏👏👏👏", "😍 супер", "Welcome to Lviv 😍😍😍 Ласкаво просимо ❤️❤️❤️", "так, згоден, один раз там був дуже затишне місто для відпочинку посиденьок 😊 і взагалі поснідати повечеряти 😋 вишукана кухня 👍❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Ектор розповів, що займається спортом приблизно чотири рази на тиждень, і навіть під час відпочинку намагається знайти в зал, щоб піти на тренування.

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