Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова заінтригувала публіку

27-річна спортсменка, яку в Мережі називають фавориткою хореографа Влада Ями з "Танців зірками", опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка вирішила козирнути "надприродним" талантом.

"Закладаємося? Я назву першу букву імені людини, яку ти любиш... Хоча, навіщо тобі буква️️, якщо ти вже назвав ім'я у себе в голові і в серці🤍", - запропонувала вона в підписі.

На фото Анна постала в чуттєвій позі, вбравшись в шовкову сукню-ночнушку смарагдового відтінку. Розкішний лук доповнила оригінальна "родзинка": у високі рукавички красуня встромила кілька квіток, надавши образу ніжності.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"...а якщо не можу визначитися з правильною відповіддю 😁"

"Вау 😍"

"Шалено жіночна 😍 😍"

"Дуже красиво!"

"закладаємося!"

Раніше ми розповідали, що Різатдінова, яка полюбилася глядачам "Танців з зірками", заговорила про зміну професії. Колишня гімнастка опублікувала серію чорно-білих знімків, на яких позувала в ретро образі.

"Що хочу реалізувати в найближчому майбутньому? Я намагаюся записувати всі свої бажання. Мені здається, тоді набагато легше втілювати їх в реальність. Склала план, що хочу реалізувати в найближчому майбутньому: 1. Відкрити філії Академії @rizatdinova.academy - не тільки в Києві, а й в інших містах України. 2. Спробувати себе в ролі ведучої. Дуже сподіваюся, що все вийде", - заявила дівчина.

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