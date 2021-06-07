Співачка і актриса Дженніфер Лопес на новій рекламній зйомці постала в стильному спортивному "луці"

Відома виконавиця, яка цього літа відзначає 52-річчя, взяла участь у рекламній зйомці, де блищала в модному спортивному образі. Оскільки Лопес продовжує привертати до себе увагу моложавим виглядом і підтягнутою фігурою, все частіше шанувальники у неї запитують, як вона тримає себе в такій формі.

Як можна помітити, на зйомці Лопес відчувала себе впевнено і невимушено, а її фігура дійсно дуже підтягнута і не виглядає не доглянуто. Це й не дивно, адже, за словами Дженніфер, вона тренується три-чотири рази на тиждень, ходить на йогу і займається танцями.

Лопес на зйомках в червоному костюмі змогла підкреслити всі свої достоїнства. Причому не обійшлося і без явного захоплення її зовнішністю в цілому. Сяюча шкіра і обличчя без зморшок викликають подив у ровесниць знаменитості, адже вона виглядає на кілька десятків років молодше. Часто зірку навіть звинувачують у зловживанні уколами краси, хоча артистка все заперечує.

Зовсім недавно відгримів концерт, в ктором Лопес виступила першою і підкорила більше, ніж інші артисти, причому Лопес вдалося втерти ніс навіть молодим артистам. За короткий період часу вона змінила кілька нарядв і змогла підкреслити достоїнства і майстерність найкращим чином. Щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою.

Фанати були захоплені: "Straight Face Gang Wya?; З любов'ю всім, хто це читає; мені б бути такою ж гарненькою, дама на мільйон; я так схвильований, люблю тебе; та вона як горить у вогні. Я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!".

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