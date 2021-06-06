Російська співачка українського походження Наташа Корольова похвалилася подарунком від коханого
Як передає Politeka.net, нове фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Не так давно Наташа Корольова і Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан) відзначили річницю своїх відносин - 47-річна співачка і 51-річний танцюрист разом вже 20 років. З цієї нагоди закохані вирушили на Мальдіви.
Вже по поверненню з райського курорту Тарзан не перестає балувати подарунками свою кохану.
"Надихати - найцінніший мій талант! Спасибі коханий, портрет прекрасний! Чую, скоро будемо відкривати картинну галерею з твоїх робіт!",- подякувала Королева Сергію за портрет.
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У коментарях під постом шанувальники співачки захопилися креативом Тарзана і засипали коханих схвальними словами.
"Боже як же красиво!!! Наташа у вас дуже талановитий чоловік!!! Здоров'я і щастя вашій родині!", "Ось це так, так він художник", " Думаю, що пора кидати стриптиз і зайнятися живописом!!!!! До вершин ніколи не пізно йти!", "Йому треба малювати на замовлення", - писали під постом артистки.
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