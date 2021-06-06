Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, покривлялася на камеру

Сніжана Бабкіна - артистка, яка займається танцями, а також віднедавна зайнялася блогерством, передає Politeka.net. У своєму акаунті Instagram Сніжана розповідає про те, як медитувати.

А у новому пості зірка здивувала зовнішністю і поведінкою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зірка була у красивому платті і кепочці, вона кривлялася, пройшовшись дивною ходою.

"Коли мама не встигла вдень помедитувати", - написала артистка.

За 13 годин публікація зібрала майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Рвань))))))", - написала зірка "Квартал 95" Юрій Ткач.

"🔥🔥🔥😂😂😂😂😂👏👏👏👏 це можна переглядати нескінченно! Спасибі за приголомшливий настрій!", "😂ви супер", "Ахах, крута", " Супер, актриса!🔥 ", "Ахахах 🔥❤️", "🤣🤣🤣💣Краща❤️🔥 🔥 🔥", " Супер😂 😂 😂 😂 😂 😂", "обожнюю", "як швидко ростуть чужі діти😮", "🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 класна така", "аффігеть. Ржу не магу😂", "Оеей, це сильно 🤣🤣🤣🤣🤣", "Ахахха обожнюю😍", "У мене теж так буває)))", "переглянула 10 разів👍👌після цього відео та медитація не потрібна😂🤣😂🤣😅", "Нереально Геніально👏👏👏😂", "Який там настрій - дурка", - написали інші користувачі мережі.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна розповіла, що медитація для неї - це основа настрою, реалізації мрії, гармонії з собою, збільшення ресурсу, розширення енергії, зцілення від образ.

Нагадаємо, Багатодітна мати Сніжана Бабкіна показала яскраве сімейне фото з наймолодшим сином:"які ви Класні".

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