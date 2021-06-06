Ведуча Леся Нікітюк показала, як сильно сумує за другом

33-річну зірку багато хто пам'ятає ще в "Орлі і Решка". Також Нікітюк встигла засвітитися в таких шоу, як "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших. Леся активно веде свій Instagram-блог, радуючи майже 4 млн своїх підписників яскравими кадрами з робочого та особистого життя.

Так, кинувши всі справи в Києві, Нікітюк рвонула в рідний Хмельницький. Дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз", на яких постала за кермом машини по дорозі додому, передає Politeka.net.

Ведуча підспівувала "НеАнгелам", що доносилися з динаміків, і прямо-таки вила від туги, пісня багато про що говорить.

"Сумую, я за тобою знову сумую, я телефон не вимикаю...,- підспівувала Леся, а потім додала, - А я вимкнула на три дні. Такий собі "мобайл детокс". Друзі, їду в Хмельницький, місяць не бачила свою собачку... Так що, я повернулася".

Нікітюк частенько виставляє кадри, де вона зі своїм пухнастим улюбленцем породи вест-хайленд-вайт-тер'єр на прізвисько Рафік. Так як у неї ненормований графік, та й багато часу дівчина проводить в роз'їздах, чотирилапий друг знаходиться майже постійно на перетримці у її батьків.

Раніше ми розповідали, Леся тільки недавно повернулася з Туреччини, де відпочивала з рідними. Під час відпустки ведуча розсекретила свої гарячі плани на літо в компанії Вєрки Сердючки і Валерія Меладзе.

"Ох і повеселить нас Меладзе на Atlas Weekend!, - повідомила вона в Instagram і додала, - До речі, цього року буде ще наша улюблена дівчинка Вірочка Сердюк зі своєю мамою. Так що не пропустіть! Я буду там кожен день".

Музикальний фестиваль Atlas Weekend проходитиме в Києві з 5 по 11 липня.

Нагадаємо Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".

Також Politeka писала, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".